Où sont Lucas et Antoine ? Reportage ce samedi à 13h15.

Un document signé Pauline Dordilly, Florence Helleux et Anthony Santoro, présenté par Laurent Delahousse ce samedi 25 mars à 13h15 sur France 2.

Lucas 15 ans et Antoine ont 16 ans. Deux lycéens du Gard, bons élèves, qui semblaient à tous ceux qui les ont connus des jeunes épanouis et sans problème. Leur point commun : ils ont tous les deux disparus du jour au lendemain, sans aucune explication, sans laisser d’affaires non plus. Difficile de croire à une fugue… C’était en mars 2015 pour Lucas, en mars 2016 pour Antoine.

Que s’est-il passé ? Dans les deux cas, la justice et les enquêteurs butent aujourd’hui sur un même mystère… comme s’ils s’étaient volatilisés !