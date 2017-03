Part d’audience hebdomadaire historique pour C à vous.

Sur la semaine du lundi 20 au vendredi 24 mars 2017, C dans l'air et C à vous s'affichent au plus haut, communique France 5 :

Porté par une forte actualité politique et internationale, C dans l'air, présenté par Caroline Roux et Bruce Toussaint, s’inscrit dans ses hauts standards à 14.3% de part d’audience pour 1 739 000 téléspectateurs de moyenne. Record de saison.

C à vous, présenté par Anne-Sophie Lapix, réalise une part d’audience historique en recueillant une moyenne de 6.3%. Le magazine a également fédéré 1 176 000 téléspectateurs, son 2ème plus gros score hebdomadaire historique.

Chiffres Médiamat-Médiamétrie.