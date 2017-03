Partenariat exclusif entre France Télévisons et la plateforme vidéo Brut.

France Télévisions et la plateforme Brut* viennent de conclure un partenariat inédit et exclusif, est-il annoncé.

franceinfo propose, dès aujourd'hui, les vidéos de Brut tant sur son antenne TV que sur ses offres numériques, dont certaines en exclusivité sur les réseaux sociaux. Ces contenus d’information et de décryptage de l’actualité, qui proposent une nouvelle manière d’appréhender l’actualité, regroupent des vidéos pédagogiques aux codes narratifs propres aux jeunes publics, des vidéos de «fact checking» sur la communication et les discours politiques, des vidéos mêlant plusieurs genres destinée à organiser la rencontre de la « pop culture » et de la politique, des vidéos « rencontres » sous forme de reportages courts (politique ou société) et des vidéos « live ».

Disponibles sur l’offre numérique de franceinfo, ils viennent enrichir les contenus vidéo de franceinfo qui propose déjà de nombreux modules innovants qui contribuent à forger son identité, en particulier « Le monde de Lisa » de Lisa Beaujour, « Gonzo Ben » de Ben Barnier, « L'instant détox » de Julien Pain ou « Draw my news » de Linh-Lan Dao.

Les vidéos de Brut seront notamment programmées dans la tranche du 18h-20h dans « L’instant module » présenté par Adrien Rohard et sa bande, rendez-vous qui offre un traitement original de l'actualité à travers une sélection de modules au ton et au regard décalés.

Ces vidéos seront aussi proposées sur la future plateforme vidéo freemium de France Télévisions lancée en mai.

*Lancée par Renaud Le Van Kim, Guillaume Lacroix, Roger Coste et Laurent Lucas en novembre 2016, avec l’ambition de renouveler le traitement de l'information sur les réseaux sociaux et de viser les « millennials », sur-consommateurs de vidéos sur mobile, Brut s’est imposé en quelques mois. Son format vidéo original, sous-titré et visionnable sur mobile, son ton humoristique, mais aussi sa nouvelle forme de narration, son décryptage de l’information - façon fact-checking – avec un contenu hautement viralisable sont les raisons de son succès. Avec 29 millions de vidéos vues en février 2017, Brut est le média vidéo d’info référent des 18-34 ans.