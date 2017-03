Patron incognito ce soir sur M6 dans des instituts de beauté.

Entre sa vie de famille et ses responsabilités professionnelles, la dirigeante s’est éloignée du terrain alors que la profession a beaucoup évolué. Un véritable regret pour cette esthéticienne de formation, 15 ans après l’ouverture de son 1 er institut. Et face à un secteur fragile et une concurrence rude, la patronne a décidé de tenter une aventure incognito, pour voir sans filtre le cœur de l’entreprise qu’elle a créée et voir si elle est toujours celle qu’elle imaginait. Une immersion qui ne va pas s’avérer des plus simples pour la chef d’entreprise, qui n’a pas pratiqué de soins esthétiques depuis plus de 8 ans.

Stéphanie Estre va se faire passer pour une prétendante à la franchise, esthéticienne de formation, désireuse d’ouvrir son futur institut à Saint Raphaël dans le Var, après avoir arrêté la profession durant 8 ans pour élever ses enfants. Les futurs franchisés étant régulièrement formés sur le terrain par des employés, ceux-ci ne devraient y voir que du feu. En prenant l’identité de Julie Dulac, la soit disant « future responsable d’un salon » pourra questionner plus aisément les esthéticiennes qu’elle va rencontrer sans éveiller leurs soupçons …. Quoi que ! Un vrai challenge pour la chef d’entreprise, qui va avoir beaucoup de mal avec sa nouvelle apparence, elle qui prône plus que tout, l’apparence et la perfection dans ses instituts.

Pour sa première formation, Stéphanie Estre va se rendre à Manosque dans le sud de la France dans un salon qui a connu des problèmes économiques lors de l’ancienne gérance en 2011. Rouvert en 2013, par la direction de la marque, l’institut renait depuis de ses cendres et affiche de bons résultats, malgré une clientèle qui a mal vécue ce dépôt de bilan par le passé. Afin de vérifier comment se déroule le quotidien de cet institut qui repart de zéro et qui accueille jusqu’à 7000 clients par an, Stéphanie Estre va faire la connaissance de Cécilia, la responsable adjointe. Passionnée par son métier, la jeune femme ne va pas se montrer des plus courtoises en apprenant qu’elle va former une aspirante à la franchise, parfois trop curieuse à son goût. Suspicieuse, Cécilia va se poser des questions sur la présence des caméras sur son lieu de travail, alors qu’elle pensait participer à un soit disant reportage sur l’univers des esthéticiennes. Stéphanie Estre saura t’elle préserver son identité et mener à bien son immersion ?

Magazine d’immersion de 85 minutes produit par Endemol Productions.