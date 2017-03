Patron Incognito dans l’univers de l’aménagement paysager, ce mardi sur M6.

Ce mardi 21 mars à 21 heures sur M6, numéro inédit de Patron Incognito. Une patronne va tenter une immersion dans l’univers très masculin de l’aménagement paysager.

Pauline Moquet, 34 ans, est la directrice générale du réseau "Daniel Moquet signe vos allées", numéro 1 en France de l’aménagement paysager chez les particuliers. Cours, allées, terrasses, l’entreprise propose aux particuliers différents revêtements de sols pour aménager les espaces extérieurs de maisons individuelles.

Pauline Moquet, originaire de Mayenne, va prendre une autre identité. Elle va se nommer Cathy Amandier, originaire de Saint Brieuc, à la recherche d’un emploi dans le secteur paysager après s’être arrêtée de travailler pendant 8 ans pour élever ses enfants. Elle n’a pas hésité à faire une transformation radicale : coloration, faux piercings au nez et aux oreilles.

Elle va tout d’abord se rendre en haute Normandie, où elle va être formée par Thomas, 29 ans, ouvrier paysagiste chargé de mener à bien un chantier. L’occasion pour elle de vérifier, incognito, si les méthodes préconisées par l’enseigne sont respectées sur le terrain, et voir comment les ouvriers se débrouillent dans leur rapport à la clientèle, si importante pour l’entreprise. Mais en pensant former une jeune femme à la recherche d’un emploi, Thomas va se confier sans filtre à sa patronne sous couverture. Des révélations auxquelles la patronne n’était pas préparée…

Pour son deuxième jour de formation, Pauline Moquet va pour la première fois dans une usine qui fabrique l’un des produits phares de la marque : des dalles de béton destinées aux terrasses des particuliers. Cette usine, rachetée par l’enseigne il y a tout juste un an, accuse un retard de production important et Pauline Moquet a bien l’intention de savoir pourquoi. Formée toute une journée par Jamel, 43 ans, le plus ancien de l’usine, elle va non seulement avoir les réponses à ses questions, mais va aussi être confrontée à ses conditions de travail éprouvantes. Une réalité difficile pour ce père de famille, qui ne va pas la laisser indifférente !

Pour son dernier jour en immersion, Pauline Moquet se rendra sur un chantier du Loiret, où elle sera formée par Yann, ouvrier paysagiste polyvalent, dans l’entreprise depuis 5 ans. Une forte tête qui ne mâche pas ses mots, notamment en ce qui concerne les méthodes de l’enseigne qu’il juge déconnectées de la réalité de terrain ! Déstabilisée à plusieurs reprises par ces propos et craignant que sa couverture ne soit compromise, Pauline Moquet va faire appel à son père, en déplacement dans la région, afin qu’il vienne faire diversion sur le chantier.

Produit par Endemol Productions.