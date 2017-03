Pédophilie dans l'Eglise : La Conférence des évêques de France explique pourquoi elle ne participe pas à Cash Investigation.

Révélations ce mardi 21 mars à 21 heures sur France 2, lors de l’émission « Cash Investigation », sur la pédophilie dans l’Église.

La Conférence des évêques de France a annoncé avoir décliné l’invitation faite à un « représentant officiel de l’Église » de participer à l’enregistrement du débat qui suivra le documentaire.

Ce refus de participer à cet enregistrement est-il communiqué, est motivé par les méthodes utilisées pour les interviews ainsi que par divers renseignements obtenus sur cette émission.

"Il apparaît que la déontologie journalistique ne soit pas respectée et que cette émission soit plus préoccupée d’accuser que d’expliquer. La Conférence des évêques de France, soucieuse de participer à la vérité tout autant que de travailler à la lutte contre la pédophilie, considère, dans ces conditions, ne pas pouvoir faire valoir la vérité des faits et les mesures prises depuis un an".

