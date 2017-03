Portrait inédit de la comédienne Michèle Bernier ce vendredi sur France 3.

Un film documentaire de Marie-Christine Gambart, produit par ELEPHANT DOC, est consacré à la populaire michèle Bernier ce vendredi. Diffusion à 20h55 sur France 3.

"La comédienne accompagne nos vies depuis 35 ans. Elle a commencé à le faire au « Petit Théâtre de Bouvard » où elle jouait, au début des années 1980, des sketchs déjantés aux côtés de ses deux copines Mimie Mathy et Isabelle de Botton. On l’a retrouvée avec plaisir dans de multiples comédies à la télévision et au théâtre. Et puis, elle nous a fait rire aux larmes et ému jusqu’à en sourire de surprise. Depuis son spectacle « Le Démon de Midi » en 1999, Michèle Bernier a changé de statut, de catégorie. D’humoriste reconnue, elle est devenue comédienne populaire et constitue l’une des figures préférées des Français. Cette pièce, qui racontait les déboires d’une femme trompée par son mari, a tenu l’affiche pendant trois ans et rassemblé quelque 500 000 spectateurs ! « Et pas une ride ! », son autre spectacle en solo en 2006, devait confirmer son succès qui dure jusqu’à aujourd’hui. En témoigne, l’audience, épisode après épisode, de la série « La Stagiaire » dans laquelle elle incarne le rôle principal. En gros, tout le monde ou presque aime Michèle Bernier. Mais à quoi tient donc une telle popularité ?"

Rythmé par de nombreuses images d’archives, des séquences de vie filmées dans son quotidien, et des témoignages dont celui de Michèle Bernier elle-même, ce documentaire retrace la vie et le parcours d’une artiste inclassable.

Des proches comme Arielle Dombasle, Mimie Mathy, Isabelle de Botton, Bruno Gaccio (son ex-compagnon), Charlotte et Enzo (ses enfants), Philippe et Daniel Sperzagni (ses cousins), Laurent Ruquier, Claude Lelouch, Frédéric Diefenthal, Jean-Michel Tinivelli, Laurent Grégoire et Marie-Pascale Osterrieth, livrent leur vision de la comédienne et de sa singularité.

Crédit photo © ELEPHANT DOC.