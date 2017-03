Présidence de la FFF : Jacques Rousselot et Noël Le Graët invités de RMC et BFM Sport.

À l’occasion de la réunion de l’Assemblée Fédérale qui élira ce samedi 18 mars le nouveau président de la Fédération Française de Football, Jacques Rousselot et Noël Le Graët sont les invités de RMC et BFM Sport.

Ce mardi 14 mars 2017 : Jacques Rousselot répondra aux questions de Christophe Dugarry dans « Team Duga » aujourd’hui à partir de 18h sur RMC, puis à celles de Dorothée Balsan dans le « 60 minutes Sport » à 19h sur BFM Sport. Principal concurrent de Noël Le Graët, il détaillera son programme.

Jeudi 16 mars : Noël Le Graët sera l’invité de Christophe Dugarry dans « Team Duga », jeudi à partir de 18h sur RMC, et du « 60 minutes Sport » présenté par Dorothée Balsan dès 19h sur BFM Sport. Candidat sortant de la présidence de la FFF, et en course pour sa propre succession, il évoquera ses ambitions pour le foot tricolore.