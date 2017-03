À l’occasion du centenaire de la mort d’Auguste Rodin et de la grande exposition qui lui sera consacrée au Grand Palais à Paris à partir du 22 mars, ARTE propose dimanche 2 avril une programmation spéciale avec deux documentaires inédits et le film Camille Claudel avec Isabelle Adjani et Gérard Depardieu.

18h05 La Turbulence Rodin.

20h55 Camille Claudel.

23h40 Et Rodin créa “La Porte de l’Enfer”.