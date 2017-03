Propos de Jean-Pierre Pernaut sur les migrants : intervention du CSA auprès de TF1.

Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel rappelle sur son site csa.fr avoir été saisi concernant une séquence du Journal de 13 heures, diffusée le 10 novembre 2016 sur TF1,

Une séquence ans laquelle le journaliste Jean-Pierre Pernaut a indiqué, à la suite d’un reportage sur les sans-abris et en transition avec le sujet suivant sur les migrants : « Voilà plus de places pour les sans-abris mais en même temps les centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France ».

L’article 9 de la convention conclue entre le Conseil et TF1, rappelle le CSA, " prévoit que « La société veille dans son programme (…) à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public : à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité : à promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République (…) ». Après examen de la séquence, le Conseil a regretté la formulation choisie par le journaliste, estimant que celle-ci était de nature à sous-entendre que les migrants seraient privilégiés par les autorités publiques par rapport aux personnes sans domicile fixe. Il a donc considéré que ces propos pouvaient encourager un comportement discriminatoire. Le CSA a dès lors demandé aux responsables de TF1 de veiller, à l’avenir, à pleinement respecter les dispositions précitées de l’article 9 de sa convention."