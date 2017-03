Quand l'Etat déserte nos campagnes : édition spéciale du 19/20 ce jeudi.

Pour sa 2ème édition spéciale en direct des territoires, ce 30 mars, "le 19/20 en campagne" s'installe dans le village de Sainpuits (320 habitants) dans l'Yonne.

En région Bourgogne - Franche Comté, à 200 km au sud de Paris, ce village est à l'image de centaines d'autres petites villes et villages en France, éloigné des services publics. A travers des reportages et des invités, le "19/20 en campagne" racontera comment élus et habitants confrontés à la fermeture d'une caserne, d'un tribunal ou d'une gendarmerie organisent le quotidien et envisagent l'avenir, face au sentiment de paupérisation, d'abandon et d'insécurité. Mais nous verrons aussi que des initiatives individuelles et collectives, pouvant se dupliquer, permettent d'envisager un autre schéma pour demain.

Deux invités en direct, avec Carole Gaessler : le géographe Philippe Estebe et un jeune habitant du village - Cyril Blanchard - qui tient le dernier commerce relais poste du village. Diplômé de Sup de Co Reims, il a abandonné un avenir prometteur dans le monde de l'entreprise pour reprendre l'affaire familiale, dernier poumon du village, selon ses habitants.

Le reste de l’actualité sera présenté par Virna Sacchi, depuis le studio parisien.