Qui a été éliminé de Koh-Lanta ? Revoir le dernier conseil (vidéo).

TF1 diffusait hier, vendredi 17 mars, la deuxième partie de Koh-Lanta. Un épisode marqué, comme de coutume, par une élimination à l'issue du conseil. Trois équipes sont en jeu cette année (en attendant la réunification) et ce sont les membres de l'équipe Jaune qui ont connu leur premier conseil. La doyenne Sabine en a fait les frais. A revivre ci-dessous.

Pour rappel, 3 nouveaux aventuriers ont fait leur entrée dans la compétition. A 38 ans, Claire est coach sportif dans le Lot. A 35 ans, Sébastien est moniteur d'escalade originaire de la Manche. A 32 ans, Vincent vient de Charente-Maritime et est ancien rugbyman professionnel.

La semaine prochaine : Sur Koh Rong, les trois couleurs se livrent une lutte acharnée et cela va faire des étincelles ! Compétition, faim, fatigue et conditions climatiques difficiles rendent l'aventure éprouvante. En plus, chez les Bleus, les tensions s'aggravent… Certains vont même faire cabane à part ! Décidément au Cambodge, la vie de Robinson s'avère très compliquée !