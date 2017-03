Qui sera le prochain grand pâtissier ? Nouvelle saison avec Jean Imbert, sur France 2.

Confirmation officielle de France 2 :

L’émission événement « Qui sera le prochain grand pâtissier ? » revient prochainement sur France 2 pour une 4ème saison inédite avec aux commandes le Chef Jean Imbert. Il accompagnera ainsi les candidats aux profils exceptionnels dans cette nouvelle aventure de « Qui sera le prochain grand pâtissier ? ». France 2 est heureuse de proposer à nouveau à ses téléspectateurs ce concours d'excellence, porteur de fortes valeurs. barre Ce jeune chef, globe-trotter, ambassadeur de la cuisine gastronomique, très exigeant dans la qualité des produits qu’il utilise, est un très grand passionné de pâtisserie. Il tente de nouvelles expériences à travers sa cuisine engagée, locavore, qui prône la pêche raisonnée et met en avant les petits producteurs français. Jean Imbert, est à 19 ans le plus jeune diplômé de l’institut Paul Bocuse. Il ouvre son premier restaurant à l’âge de 22 ans, dont il est toujours à la tête et en possède aujourd’hui trois à Paris.