Rappelle-toi, téléfilm inédit de Xavier Durringer avec Line Renaud le 23 mars.

Jeudi 23 mars en première partie de soirée sur France 3.

Avec le temps va, tout s'en va ? Dans le téléfilm inédit Rappelle-toi, Line Renaud replonge dans son passé qu'elle n'a pas oublié pour réparer les blessures qu'il a laissées.

Avec également Anne Suarez (Laura), André Oumansky (Michel Kardec), Frédéric Rubio (Elias), Gabriel Garran (Micha), Naidra Ayadi (Maître Yasmine Benatef).

A 86 ans, Mado est une femme énergique. Ancienne résistante durant la Seconde Guerre mondiale, elle a travaillé pendant 50 ans pour un syndicat au sein de la SNCF en région parisienne. Pour ses loyaux services, elle se voit récompensée d’une médaille du mérite, sous le regard de son mari, qui s’écroule brutalement, terrassé par l’émotion et meurt. Après les funérailles de son époux, Mado se met à rechercher sur internet un certain Michel Kardec. Elle explique à Laura, sa petite fille, qu’elle veut retrouver cet homme et revenir à Brest où elle n’est pas retournée depuis l’âge de 16 ans. Nostalgique, elle sort parfois une lettre jaunie par le temps qu’elle lit et relit les larmes aux yeux. Pour quelles raisons Mado tient-elle absolument à prendre contact avec cet homme ?

Réalisé par Xavier Durringer. Scénario et dialogues de Xavier Durringer. Producteurs : Dominique Besnehard et Michel Feller.

