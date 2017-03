Record d'audience pour Le Divan hier sur France 3.

Hier, mercredi 8 mars 2017, France 3 proposait une nouvelle soirée continue avec un documentaire et un magazine portés par Muriel Robin Sur la terre de et Le divan.

Ce nouveau film événementiel Muriel Robin et Chanee sur la terre des bonobos qui a pour vocation de mettre en lumière les espèces vulnérables menacés de disparition et ceux qui se battent au quotidien pour les sauver, a séduit plus de 2 millions de téléspectateurs pour 8,8 % de PdA, très nombreux à réagir aux posts sur les réseaux sociaux.

Le prime était suivi du Divan, présenté par Marc-Olivier Fogiel, avec Muriel Robin, cette deuxième partie de soirée a réuni 925 000 téléspectateurs pour 7,9% de PdA. Il s'agit du record d'audience de cette saison.