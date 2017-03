Rendez-vous en terre inconnue avec Cristiana Reali chez les Aborigènes Worrorra le 18 avril.

Rendez-vous en terre inconnue avec Cristiana Reali chez les Aborigènes Worrorra le mardi 18 avril 2017 à 21 heures sur France 2. Présenté comme de coutume par Frédéric Lopez.

Pour ce 20e opus, Rendez-vous en terre inconnue nous emporte dans une aventure bouleversante et exceptionnelle à la rencontre des Aborigènes d’Australie. Pour Cristiana Reali, comme pour Frédéric Lopez, le voyage est un véritable choc. Une expérience poignante et inoubliable.

Après avoir accepté de s’envoler les yeux bandés, sans rien connaître de son aventure à venir, Cristiana Reali découvre sa destination en plein vol : les côtes sauvages du Kimberley, au nord-ouest de l’Australie.

Dans cet éden entre terre et mer, au cœur de paysages à couper le souffle, elle part à la rencontre d’une famille aborigène du clan des Worrorra. Des hommes et des femmes qui cherchent leur place dans l’Australie d’aujourd’hui et décident de revenir sur la terre de leurs ancêtres. Mais pour ça, ils doivent tout réapprendre.

Premiers habitants de l’Australie, les Aborigènes peuplent l’îlecontinent depuis plus de 40000 ans. Ils sont les représentants d’une des plus anciennes civilisations au monde. Mais lorsque les explorateurs britanniques découvrent l’île au XVIIIe siècle, ils considèrent que le pays est vide et n’appartient à personne. Ils s’approprient alors les terres sans plus de formalités, et l’Australie devient une colonie de l’Empire. Rapidement, tout est mis en œuvre pour faire disparaître les Aborigènes. Dépossédés de leurs terres ancestrales, ils sont envoyés dans des réserves et des missions, assimilés de force et mis au ban de la société. En moins de 100 ans, l’univers des Aborigènes s’est effondré. Ces derniers sont passés d’un mode de vie de chasseurs-cueilleurs nomades à la sédentarité ; d’une autonomie totale à une dépendance aux subsides de l’État. Cette fulgurante transformation a fait sombrer plusieurs générations d’Aborigènes dans la déshérence.

Depuis peu, certaines familles aborigènes tentent de relever la tête. Fuir les villes et retourner sur la terre de leurs ancêtres se présente alors comme un espoir, une façon de retrouver fierté et dignité. C’est le choix qu’on fait Gary et les siens. Ils ont décidé de quitter leur communauté créée de toutes pièces, il y a presque 40 ans, par des missionnaires. Ils veulent revenir aux sources et apprendre une existence simple, dans la nature. Mais Gary et sa famille sont nés et ont grandi en ville, loin des eaux turquoise et des îles du territoire ancestral des Worrorra. Aujourd’hui, ils doivent se réapproprier les gestes essentiels qui leur permettront de se nourrir et de survivre sur ces terres sauvages. Ils souhaitent apprivoiser un quotidien qui était encore celui des Worrorra il y a moins de 100 ans. Renouer avec le passé pour se construire un avenir plus beau, un pari vital pour Gary, Sirita et leurs enfants. Ils entraînent Cristiana Reali et Frédéric Lopez avec eux dans ce voyage initiatique, cette quête.