Résultats de la Présidentielle : dispositif de France 2, France 3, Franceinfo.

Soirées du premier et second tour de la Présidentielle.

FRANCE 2.

Présentation : Marie-Sophie Lacarrau, Léa Salamé, David Pujadas et Laurent Delahousse.

En partenariat avec Radio France, Le Monde, Le Point, France 24 et les chaînes parlementaires LCP et Public Sénat. Aves les instituts de sondage : Ipsos, Game Changers, Sopra Steria.

Ces soirées seront tournées vers les Français et la manière dont ils vivent le scrutin, dans une ville moyenne et dans un village. Les débats réuniront des personnalités politiques et s’ouvriront également à des membres de la société civile pour porter un éclairage complet sur ce scrutin, tournant de la vie politique française.

Le dispositif scénique est conçu pour répondre à un objectif didactique et pédagogique. Le décor proposera une mixité de nouvelles technologies en accueillant notamment un studio virtuel. La réalité augmentée favorisera des mises en scène dédiées aux multiples estimations, résultats et analyses, qui prendront la forme de mini-décors venant se poser dans le décor réel. Un écran tactile permettra d’explorer l’ensemble des contenus du Web, en lien avec les élections, en particulier les offres développées par le site franceinfo.

Après les soirées électorales des premier et second tours, des nuits, en partenariat avec SciencesPo, de 0h30 à 6 heures du matin, proposeront en alternance des débats et des documents sur l’histoire de l’élection présidentielle issus du catalogue de France Télévisions. Ces deux nuits seront également diffusées sur franceinfo – canal 27.

FRANCE 3.

19/20 spécial + Grand Soir 3 spécial. Présentation : Carole Gaessler et Francis Letellier.

France 3 propose un éclairage régional lors des deux soirées électorales, en s’appuyant notamment sur les enquêtes du Cevipof (Centre de recherches politiques de Sciences-Po), en association avec Ipsos.

FRANCEINFO.

Présentation : Louis Laforge.

Franceinfo prendra l’antenne dès 18 heures, pour sa soirée électorale présentée par Louis Laforge, avec de nombreux invités, chroniqueurs et envoyés spéciaux. Présentation du dispositif en plateau, en France et à l’étranger, ainsi que des enjeux de ce premier tour, et de l’atmosphère qui règne dans les QG des principaux candidats.

Dès 20 heures, résultats, analyses et commentaires avec Gilles Bornstein, éditorialiste politique franceinfo et des invités en plateau. Réactions auprès des cinq principaux candidats avec nos envoyés spéciaux en duplex, interviews des personnalités politiques présentes à France Télévisions grâce à la caméra «coulisses» de Djamel Mazi, et les réactions sur les réseaux sociaux.

En deuxième partie de soirée, l’élection présidentielle vue de l’étranger : autour de Louis Laforge et d’Étienne Leenhardt, analyse des sept correspondants permanents à Londres, Berlin, Rome, Bruxelles, Moscou, Jérusalem et Washington, et analyse des invités, dont quatre correspondants de la presse étrangère à Paris.

Franceinfo ira également, par Skype, chez plusieurs «expatriés français» dans le monde pour voir comment ils ont vécu cette campagne et ce scrutin.

Enfin, Adrien Rohard sera en Facebook Live dans Paris tout au long de la soirée et en fil rouge régulier sur l’antenne.