Saison 2 de Dix pour cent dès le 19 avril sur France 2.

La série DIX POUR CENT a réalisé d'excellentes performances en audiences consolidées, et a réuni en moyenne 5 millions de téléspectateurs avec 19.2%de part d'audience lors de ses trois soirées de diffusion.

Saison 2 dès le 19 avril prochain.

Avec Camille Cottin (André Martel), Thibault de Montalembert (Mathias Barneville),Grégory Montel (Gabriel Bernard), Fanny Sydney (Camille Valentini), Liliane Rovère (Arlette Azémar).

Et avec les participations exceptionnelles d’Isabelle Adjani, Ramzy Bédia, Juliette Binoche, Julien Doré, Virginie Efira, Christophe Lambert, Fabrice Luchini, Guy Marchand et Norman Thavaud.

En ce début de saison 2, l’agence n’est pas sortie de ses difficultés financières, et la situation est très préoccupante. Nos agents cherchent un sauveur... Ce sera Hicham Janowski, jeune patron millionnaire qui vient de revendre son site de rencontres. Andréa l’a convaincu d’investir chez ASK. Mais derrière la success-story, il y a un homme caractériel qui ne connaît rien au métier. Le soulagement est donc de courte durée ! Soumis aux pressions contradictoires de leur nouveau patron qui joue avec leurs nerfs, Andréa, Mathias, Gabriel et Arlette tentent de garder le contrôle de leur agence, de leurs clients hauts en couleur… et, surtout, de leurs vies personnelles toujours aussi chaotiques.