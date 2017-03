Saison inédite de la série Les agents du S.H.I.E.L.D. dès ce mardi sur W9.

Saison 3 inédite de la série Les agents du S.H.I.E.L.D. dès ce mardi en première partie de soirée sur W9.

Alors que l’équipe continue de se reconstruire après les événements survenus lors de la saison 2, la chasse aux Inhumains est officiellement lancée.

Malgré la victoire du S.H.I.E.L.D. face aux nouveaux Inhumains, Coulson ainsi que les membres de l’agence doivent faire face à de nouvelles attaques. De plus, au vu des évènements survenus en Sokovie et la création d’une unité gouvernementale pour faire face aux attaques des Inhumains : l’A.T.C.U. ( l’Agence Tactique de Confinement d’Urgence ), les agents du S.H.I.E.L.D. ne recevront plus aucune aide de la part du gouvernement. De son côté, HYDRA, toujours en activité, a décidé d’accomplir son objectif : parvenir à faire venir un Inhumain particulier sur terre afin que celui-ci domine le monde.

La saison 3 tournera également autour du projet Caterpillars, à l’origine de la création des Secret Warriors, équipe d’agents possédant des pouvoirs surhumains…

Pour rappel, cette série fait partie de l’univers cinématographique Marvel, notamment la saga Avengers.

La saison 1 a réuni en moyenne 1.2 million de téléspectateurs sur W9 et jusqu’à 1.5 million de téléspectateurs le soir du lancement. La saison 2 a réuni jusqu’à 1 million de téléspectateurs.