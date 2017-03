Salut les terriens avec Yassine Belattar, Pascal Bruckner, Olivier Delacroix.

Ce samedi 18 mars, entre 19h05 et 21h05 environ sur C8, nouveau numéro du talk hjebdomadaire Salut les terriens.

Thierry Ardisson, reçoit :

Nagui,

Pascal Bruckner, pour son nouvel essai de « Un racisme imaginaire » (Grasset),

Alison Wheeler, à l’affiche de « Going to Brazil » réalisé par Patrick Mille, avec Vanessa Guide, Margot Bancilhon et Philippine Stindel,

Francky Vincent, un best-of de ses meilleurs titres est en préparation pour septembre 2017 ainsi que son autobiographie.

Islamisme : avons-nous été trop bisounours ? Après la diffusion de notre débat de la semaine dernière, l’humoriste Yassine Belattar, a tenu à réagir. Poursuite du débat avec lui et Pascal Bruckner.

Olivier Delacroix, sort un album de chansons d’amour « Amor ». On découvrira que le confesseur de France 2 a eu aussi un destin personnel tragique.

Sans oublier Laurent Baffie, Stéphane Guillon, Tom Villa.