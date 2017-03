Samuel L. Jackson et James Corden rejouent de nombreuses scènes du comédien (Vidéo)...

Aujourd'hui aux Etats-Unis, près de 3800 cinémas auront à l'affiche la nouveauté Kong : Skull Island. Un film au budget démesuré.

Pour promouvoir ce long-métrage, Samuel L. Jackson a, à l'image de Tom Cruise l'automne dernier, rejoué plusieurs de ses rôles dans le talk-show de James Corden.

Un sketch de 11 minutes, où vous revivrez notamment des scènes de Pulp Fiction, Jackie Brown, Shaft, Kingsman, Goodfellas, Coming to America, XxX, Unbreakable, Die Hard, A time to kill, Do the right thing, The Incredibles, Jurassic Park, Deep Blue Sea, Kong, Star Wars, Snakes on a plane...

Le tout sur un fond bleu, des projections étant diffusées derrière les deux compères.

1.35 million de visionnages déjà.