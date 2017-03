Scènes de ménages en Prime le 11 avril sur M6 : liste des guests.

Jour de fête pour les couples de “Scènes de ménages” le 11 avril à 21h sur M6...

Mariage, anniversaires, festival de musique et remise de médaille : chacun des couples va vivre une journée exceptionnelle, hors du quotidien ! De belles disputes en perspective !

Les poussins se marient enfin ! Et ça va être le mariage du siècle avec leur famille et leurs amis... mais également la dispute du siècle avec une autre mariée (Alexandra Lamy) ! Ce mariage sera aussi l’occasion pour Marion de revoir un prêtre qu’elle connaît un peu trop bien (Michaël Youn), et de rencontrer la nouvelle petite amie de son cousin, légèrement encombrante (Ophélie Winter). Cédric, quant à lui, va devoir gérer le côté séducteur de son père (Pascal Legitimus), pour qui ce mariage représente un infini de possibilités…

À leur grande surprise, Raymond et une de ses vieilles connaissances (Jean-Pierre Castaldi) vont être décorés de l’Ordre National du mérite par un ministre (Laurent Boyer). Raymond et Huguette vont donc venir à Paris pour la cérémonie et ils vont notamment croiser un décoré un peu particulier (Stéphane Rotenberg). Guidés par Bernard, leur ami parisien (Michel Boujenah), ils vont essayer de survivre dans la capitale.

À l’occasion des 30 ans de Camille, ses parents forains (Patrick Bouchitey et Nicole Calfan) ont privatisé leur parc d’attractions. L’occasion pour Philippe de rencontrer la famille de Camille et, en particulier, une cousine un peu trop à l’aise (Shirley Bousquet), un tonton fan de la Cucaracha (Dominique Chapatte) et un vendeur de barbes à papa très particulier (Mac Lesggy).

José et Liliane fêtent leurs 30 ans de mariage sur une péniche louée par une charmante propriétaire (Ophélie Meunier). L’émotion est au rendez-vous, mais cela ne va pas être si simple : José a le mal de mer, son ami Jean-Pierre (Philippe Duquesne) et Adèle sont en plein divorce et Liliane a un peu abusé du champagne…

Emma et Fabien organisent le festival “Rythm and bouse” à côté de chez eux. C’est le gros événement de l’année ! Aidés par leur ami Philippe (Vincent Desagnat), ils mobilisent des bénévoles (Jérôme Anthony) et font passer des castings pour lesquels Emma est intraitable. C’est également l’occasion pour elle de monter sur scène pour la première fois et certains vont d’ailleurs en faire les frais (Marianne James)…