A l’occasion de la Semaine de la presse et des médias à l’école qui se déroule du 20 au 25 mars, des journalistes emblématiques de l’information de France Télévisions se sont rassemblés pour rappeler, notamment aux plus jeunes, un principe fondamental, plus nécessaire que jamais dans le contexte actuel de défiance et d’inflation des fausses nouvelles : « Une bonne info ? C'est une info vérifiée ».

Retrouvez Carole Gaessler (France 3), Sorya Khaldoun (franceinfo), Francis Letellier (France 3), Djamel Mazi (franceinfo), David Pujadas (France 2) et Emilie Tran-Nguyen (France 3) dans un clip qui sera posté sur les réseaux sociaux et diffusé sur franceinfo - Canal 27 pendant la Semaine de la presse et des médias à l’école.