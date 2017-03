Sky Vision et le Groupe Altice co-produisent la série Riviera tournée sur la côte d'Azur.

Sky Vision, en charge de la production et de la distribution de Sky, et le Groupe international de télécommunications et media Altice, annoncent ce 8 mars avoir signé un nouveau partenariat.

Sky et Altice Studio co-produisent Riviera, un thriller dont l'intrigue se déroule en France, sur la Côte d'Azur, dans l'univers de l'art.

Créée par l'auteur oscarisé Neil Jordan (The Crying Game) et interprétée par Julia Stiles, Lena Olin, Adrian Lester, Iwan Rheon et Roxane Duran, cette fiction audacieuse de 10 épisodes plonge le spectateur dans l'enivrante atmosphère de luxe et de soleil de la French Riviera. Elle emmène le spectateur dans les méandres du quotidien personnel et professionnel de personnages à la conduite moralement ambiguë et révèle la face sombre, dangereuse et parfois mortelle, d'un univers de jets privés, d'arts et de train de vie extravagant.

Le partenariat a été signé avec Sky Vision, la division distribution de Sky, actuellement en forte croissance. Ce premier partenariat entre les deux Groupes s'inscrit pleinement dans les ambitions affichées par Altice en matière de développement de séries originales et pour le lancement d'une nouvelle chaîne linéaire de télévision payante l'été 2017, est-il souligné.

Commentant l'accord, Michel Combes, Directeur général du groupe Altice, se félicite de cette nouvelle association : « Dans le cadre des investissements réalisés par le Groupe Altice dans la Création Originale depuis le lancement d'Altice Studios en octobre 2016, ce partenariat avec Sky Vision représente une nouvelle étape dans notre stratégie, visant à nous hisser parmi les premiers acteurs de l'industrie de la production, et d'atteindre notre ambition de proposer les meilleures séries à nos abonnés ».

Nora Melhli, Directrice de la création originale chez Altice, déclare : « Nous sommes ravis de coproduire cette série ambitieuse avec Sky Vision et Archery Pictures. Collaborer une nouvelle fois avec Anne Mensah pour une série originale est une aventure stimulante. Après les séries « Les Médicis, Maîtres de Florence», « Sirènes » et « Taken », Riviera est une série qui nous permet de continuer à proposer une ligne éditoriale diversifiée à notre public. »