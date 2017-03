Soirée 100% Jean Gabin le lundi 17 avril sur Paris Première.

A 20h45, LE PACHA .

Réalisé par Georges Lautner.

Une bande de truands, dirigée par un certain Quinquin, attaque un fourgon spécial avec la complicité des hommes de l'inspecteur Gouvion. À cette occasion, Quinquin fait main basse sur une cargaison de diamants de plusieurs centaines de millions de francs avant de liquider quelques-uns de ses complices, dont Gouvion. L'enquête est confiée au commissaire divisionnaire Joss, qui n'a plus que six mois à tirer avant la retraite. Parce que Gouvion était un ami d'enfance, Joss décide de mettre tout en œuvre pour venger sa mort...

Avec Jean GABIN (Commissaire Joss), Dany CARREL (Nathalie), Jean GAVEN (Marc), André POUSSE (Quinquin), Louis ARBESSIER (le directeur chez Boucheron), Gérard BUHR (Arsène), Robert DALBAN (Inspecteur Gouvion) et Maurice GARREL (Brunet)

A 22h15, LE SOLEIL DES VOYOUS. Réalisé par Jean Delannoy.

Denis Farrand, un truand repenti, coule des jours heureux auprès de son épouse Marie-Jeanne dans une petite ville de province où il tient une auberge. Suite à la visite de Jim, un de ses anciens amis, il décide de reprendre du service en organisant un hold-up. Le coup rapporte gros mais une bande rivale enlève Marie-Jeanne en échange du butin…

Avec Jean GABIN (Denis Farrand), Robert STACK (Jim Beckley), Suzanne FLON (Marie-Jeanne Farrand), Margaret LEE (Betty), Jean TOPART (Henri), Walter GILLER (Maurice Labrousse) et Georges AMINEL (Leduc)

Et à minuit, JEAN GABIN INTIME : ARISTOCRATE ET PAYSAN DOCUMENTAIRE. Réalisé par Serge Korber.

Francis Huster raconte l'histoire secrète de Jean Gabin, célèbre pour sa centaine de films, mais aussi pour ses amours, ses amitiés et ses colères légendaires. Une incursion pleine de tendresse dans l'intimité d'un des plus grands acteurs du cinéma français.

Avec la participation de Françoise Arnoul, Jean-Claude Brialy, Dany Carrel, Clovis Cornillac, Roger Dumas, Georges Lautner, Jean-Claude Massoulier et Denys de la Patellière.