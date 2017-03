Soirée spéciale Barcelone - PSG sur RMC et BFM Sport.

Ce mercredi 8 mars 2017, RMC et BFM Sport proposent une soirée spéciale « 100% foot » dès 18h jusqu’à minuit à l’occasion du match retour des 8èmes de finale de la Ligue des Champions opposant le FC Barcelone au Paris Saint-Germain au Camp Nou à Barcelone.

Une rencontre diffusée, pour rappel, sur Canal+.

Sur RMC

· De 18h à 20h dans « Team Duga », Christophe Dugarry en compagnie d’Emmanuel Petit reviendront ensemble sur ces deux équipes à quelques heures de la rencontre.

· De 20h à 20h45 dans « Manu & Coach » avec Emmanuel Petit, Rolland Courbis et Gilbert Brisbois. : compositions des équipes avec Jean Rességuié en direct du Camp Nou,

· De 20h45 à 22h40 dans l’« Intégrale Foot » avec Gilbert Brisbois et Jérôme Rothen : le match retour des 8èmes de finale de la Ligue des Champions à suivre en direct et en intégralité avec Jean Rességuié et Georges Quirino depuis l’enceinte catalane.

· Dès 22h30 et jusqu’à minuit dans l’« After Foot » : le débrief du match et les premières réactions des joueurs avec Gilbert Brisbois, Florent Gautreau et Jérôme Rothen.

Sur BFM Sport

· De 19h à 20h40, édition spéciale « FC Barcelone / PSG » présentée par Dorothée Balsan avec Jean-Michel Larqué, Rolland Courbis, Jérôme Rothen, Daniel Riolo et les envoyés spéciaux à Barcelone