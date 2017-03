Soirée spéciale sur Histoire ce mercredi : la Révolution de février en Russie.

Soirée spéciale la Révolution de février ce mercredi 8 mars 2017 sur la chaîne Histoire (groupe TF1).

20H40 : LÉNINE, LA FIN DU MYTHE (inédit). Portrait de Lénine, de son vrai nom Vladimir Illitch Oulianov, un homme ombrageux et autoritaire, à la soif de pouvoir inextinguible, qui s’isole dans l’idéologie et les livres et idolâtre Marx. Les réalisateurs s'attachent à dévoiler la face cachée de Lénine pour mieux démonter le mythe du personnage messianique.

21H30 : L'AUTRE RÉVOLUTION, LÉNINE ET GORKI À CAPRI. En avril 1908, à Capri, Lénine et Bogdanov, les deux chefs de file du mouvement bolchevik, qui s'apprêtent à mener la révolution, s'affrontent au cours de la partie d'échecs la plus emblématique de l'Histoire. L'issue de cette partie organisée par Gorki : le choix du guide de la révolution…

22H20 : GÉNIES DES TEMPS MODERNES - KARL MARX (Inédit). L’historienne Bettany Hughes retrace la vie des grands penseurs du XXe siècle ayant façonné les idées du monde moderne. Dans cet épisode, elle s’intéresse à Karl Marx. Les portraits de Freud et Nietzsche dans la même série suivront en juin.