Complément d'enquête, magazine de la rédaction de France 2, est diffusé à 23h10 ce jeudi. Présenté par Nicolas Poincaré.

Les reportages :

Hénin-Baumont : la Voix du Nord fait front. Sujet de Matthieu Fauroux et Julien Pelletier.

RT News, Sputnik TV : la voix de son maître ? Une enquête de Rola Tarisissi et David Da Meda.

Fake News : fausses infos et vrais bénéfices. Reportage de Zoé de Bussierre et Swanny Thiébaut .

La presse française, en crise, se serait-elle mélangée les pinceaux entre information et … propagande ? Que penser du choix de la Voix du Nord de combattre ouvertement Marine Le Pen lors des dernières régionales? Réflexe citoyen ou militantisme déplacé ? Pour essayer de comprendre, Complément d'Enquête a passé 1 mois à Hénin-Beaumont, où une guerre sanglante oppose le journal régional et la nouvelle mairie FN.

A l’heure de la post-vérité et des faits alternatifs, les médias traditionnels sont-ils toujours crédibles ? Comment exister face aux réseaux sociaux ? Et pour le lecteur, comment démêler le vrai du faux ? Complément d’Enquête vous plonge dans le monde des fake news, ces fausses infos qui empoisonnent notre campagne présidentielle. L’américain Paul Horner en a fait un juteux business. Il passe sa vie à écrire et faire circuler des canulars que beaucoup de lecteurs croient, au point qu’il est accusé d’avoir fait élire Trump !

Car derrière des médias « anodins » se cachent parfois des machines à influencer les électeurs. Le Kremlin, par exemple, a investi des centaines de millions d’euros pour lancer ses propres chaînes partout dans le monde, et notamment en France. « RT News » et « Sputnik tv » vous proposent un « point de vue alternatif » sur l’information. Objectif : faire connaître la voix de la Russie, et peser sur notre scrutin !