Stupéfiant ce lundi soir : Romain Gary, Agnès B, paparazzis, The Doors.

Au sommaire de Stupéfiant ce lundi 20 mars à 23 heures sur France 2, magazine culturel hebdomadaire produit par Bangumi - Laurent Bon.

► Rodin Confidentiel. Le père de la sculpture moderne, Auguste Rodin, est exposé à Paris au Grand Palais à partir du 22 mars. Stupéfiant ! en a profité pour exhumer quelques "dossiers" sur le maître, à la main aussi agile que baladeuse, en retrouvant des dessins inédits, qui avaient à l’époque scandalisé le tout Paris.

► Les paparazzis sont-ils des artistes ? On associe généralement les paparazzis à la presse légère, les clichés volés et les méthodes douteuses. Et on met volontiers l’aspect artistique de leur travail en question. Pourtant, ils font contre toute attente leur entrée au musée et dans les galeries. Peut-on les considérer comme des artistes ? Stupéfiant ! a enquêté.

► Avec une initiale accolée à son prénom, Agnès b. s’est fait un nom dans l’univers de la mode, et a bâti un véritable empire. On connait la styliste, mais beaucoup moins la collectionneuse d’art, et la dénicheuse de talents. Rencontre intime dans le salon de le créatrice, et dans ses ateliers.

► C’est la plus grande tromperie de la littérature française : Romain Gary et Emile Ajar, deux identités pour un même écrivain, tous les deux lauréats du prix Goncourt, sans que personne ne sache à l’époque qu'Ajar était le pseudonyme de Gary. Dans « Romain Gary s’en va-t-en guerre », Laurent Seksik apporte de nouvelles révélations sur la vie de mensonges de Gary, écrivain génial et mystificateur. Stupéfiant ! raconte cette incroyable histoire.

► Brigade royale et perruques poudrées pour Loïc Prigent, qui nous raconte Marie-Antoinette et son influence sur les artistes.

► Comme chaque semaine, Stupéfiant ! propose une archive mythique. Cette fois, hommage à un groupe de rock culte, les Doors, dont le premier album est sorti il y a 50 ans. Ce 1er septembre 1968, Jim Morrison est au piano et improvise en l’honneur du philosophe Friedrich Nietzsche.