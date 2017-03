Stupéfiant ce soir sur France 2 : trafic d'art, Alexis Michalik, Averty...

A 23 heures ce lundi 13 mars sur France 2, 19ème numéro du magazine culturel hebdomadaire Stupéfiant.

Au sommaire :

► Trafic d'art, l'ombre de Daech par Gabriel Garcia et Renaud Villain. A Palmyre, Mossoul ou Raqqa, la destruction du patrimoine culturel par Daech est un désastre absolu. Et les trésors qui ne sont pas détruits sont pillés : ces « antiquités du sang » proviennent de pays en guerre, la Syrie, l’Irak ou la Libye et se retrouvent, quelques mois plus tard, tout près de chez nous, dans les galeries ou les ventes aux enchères. Quel est le circuit de ces œuvres d’art ? Ce trafic permet-il de financer les réseaux terroristes ? Stupéfiant ! a mené l’enquête.

► Le trésor retrouvé des Années Folles par Renaud Villain. C’est un film qui aurait pu ne jamais voir le jour. Pour une raison très simple : il est muet et il devait sortir en 1928, année de l’apparition du cinéma parlant. « La femme rêvée » de Jean Durand avait pourtant tous les ingrédients du succès : une star, Charles Vanel, de jolies starlettes et une brillante reconstitution du Paris nocturne des années folles. Il y a quelques mois, une équipe de passionnés a décidé de redonner vie à ce chef d’œuvre oublié. Stupéfiant ! vous raconte leur histoire.

► Sa pièce « Edmond », l’histoire d’Edmond Rostand, le mythique auteur de Cyrano de Bergerac, est la plus courue de toute la saison théâtrale. Alexis Michalik insuffle une énergie nouvelle dans le théâtre, en s’inspirant notamment du rythme des séries américaines pour écrire des pièces bien françaises… et ça cartonne ! Il a donné rendez-vous à Stupéfiant ! dans les coulisses son spectacle.

► Cette semaine, Loïc Prigent a mené l’enquête sur George Michael.

► A Los Angeles au cœur de Downtown, un quartier est en pleine mutation : c’est Arts District. Avant, il y avait les grands bâtiments de la finance d’un côté et les SDF de l’autre. Aujourd’hui, ces deux extrêmes cohabitent et forment ce quartier dédié à la création. Les bancs, les lampadaires, les anciennes usines, tout devient objet d’art. C’est le lieu de la semaine.

► Comme chaque semaine, Stupéfiant ! propose une archive mythique. Ce soir, hommage à un artiste de la télévision: le génial réalisateur Jean Christophe Averty, disparu il y a quelques jours…