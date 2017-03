Stupéfiant sur France 2 : les sujets diffusés ce soir.

A 23 heures ce lundi 27 mars, rendez-vous avec Stupéfiant sur France 2. Ce soir, place à un best-of...

► L’enquête : Les dessous de la Pléiade – Par Gabriel Garcia. La Pléiade, c’est la collection la plus chic et la plus noble de toute la littérature française. Il y a ceux qui veulent l’avoir, les grands lecteurs, les collectionneurs, les fétichistes… Et il y a ceux qui veulent en être et qui n’hésitent pas à intriguer pour intégrer cette collection mythique. Enquête sur les dessous de La Pléiade !

► La story : La Beyoncé du piano – par Renaud Villain. Rencontre avec la nouvelle star du classique, Kathia Buniatishvili, pianiste virtuose. On dit d’elle qu’elle joue comme un homme, à la différence près que ses robes dénotent avec la sobriété habituelle de ce milieu... Politique et glamour, la jeune Géorgienne affiche complet dans le monde entier… sauf en Russie où elle refuse de jouer pour Vladimir Poutine.

► L’interview : Alain Delon. Pour sa toute première émission, Stupéfiant ! avait fait un rêve : revoir Alain Delon dans le palais du Guépard, l’un des plus grands films de l’histoire du cinéma. 53 ans après, il a accepté de retourner au Palais Gangi à Palerme, là où Luchino Visconti a tourné la mythique scène du bal. Alain Delon nous parle de cinéma, des femmes, de politique et du temps qui passe.

► Le lieu : Inhotim, paradis de l'art – par Aurélia Perreau. Inhotim est tout simplement le plus grand musée à ciel ouvert du monde. Imaginez des dizaines d'œuvres monumentales, qui coûtent plusieurs millions de dollars, au cœur de la forêt tropicale brésilienne, c’est à dire au milieu de nulle part. Visite guidée et rencontre avec celui qui a rêvé ce « paradis de l’art » : Bernardo Paz, milliardaire brésilien.

► La Brigade du Stup : Freddy Mercury. La moustache, le débardeur et une flamboyance à toute épreuve ! Freddy Mercury est mort il y a 25 ans, et pourtant Loïc Prigent nous raconte pourquoi le chanteur de Queen est encore tellement d’actualité !

► Au travail avec Pierre et Gilles – par Aurélia Perreau. Depuis 40 ans, ce couple tire le portrait d’inconnus comme des plus grands artistes, pour en faire des œuvres d’art ultra-esthétisées. Du kitsch, de la couleur et des stars : c’est la patte Pierre et Gilles. Visite dans leur atelier littéralement stupéfiant, pour les observer en pleine création.