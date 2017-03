Sur la piste des gendarmes : reportage à 13h15 ce samedi sur France 2.

Sur la piste des gendarmes : Un reportage de Jean-Sebastien Desbordes, Matthieu Martin et Nicolas Berthelot, diffusé à 13h15 ce samedi sur France 2.

Elsa est lieutenant. A 27 ans, elle commande le peloton d'intervention d’un escadron de gendarmerie mobile. Appelée « la jaune », la gendarmerie mobile spécialisée dans le maintien de l’ordre, prête régulièrement main forte à « la blanche », la gendarmerie départementale.

Pendant 4 mois, Elsa et ses hommes sont affectés au poste provisoire de la gendarmerie de Courchevel. Dans ce village considéré comme le Saint Tropez des neiges, les gendarmes mobiles ont rangé leurs armures, boucliers et casques pour chausser leurs skis ! Ils gèrent au quotidien les délits et infractions qui se multiplient face à l’afflux de touristes dans la station la plus huppée d’Europe.

Pendant quelques jours, les journalistes du magazine 13h15 ont suivi Elsa, JB et Mateo durant leurs missions… Avec eux, ils évoquent leur métier, leur engagement, mais aussi le contexte actuel, la menace terroriste, les violences policières