Sur RMC, L'After Foot part à la recherche de son 4ème homme.

Du dimanche 12 mars au dimanche 16 avril, le show quotidien de RMC, l’« After Foot » lance le concours : le « Super Afterien » !

La Dream Team recherche son « 4ème homme » auprès de ses auditeurs de RMC et téléspectateurs de BFM Sport.

Pour participer au concours, il suffit simplement de s’inscrire sur RMCSport.fr

· Dès aujourd’hui, les auditeurs et téléspectateurs, passionnés et experts du monde footballistique sont invités à remplir un formulaire sur RMCSport.fr pour avoir la chance d’être tirés au sort en direct par Gilbert Brisbois.

· Chaque semaine du dimanche au jeudi, deux challengers sélectionnés pour leur expertise débattront en direct dans le show. Le gagnant, désigné par l’intermédiaire d’un vote sur Twitter (@AfterRMC), reviendra lors du prochain duel. Il sera alors défié à nouveau par un nouveau challenger.

· Durant cinq semaines, les candidats se succèderont. L’Afterien ayant remporté le plus de manches sera nommé « Super Afterien » et participera à l’un des shows de l’ « After Foot » sur RMC et BFM Sport.