Taratata avec Trust, Saule, Mat Bastard, Véronique Sanson.

Vendredi 31 mars sur France 2, à un horaire qui se passe de commentaires (début à...23h45), numéro inédit du divertissement musical Taratata, avec Nagui.

Le groupe de rock mythique TRUST, qui fête ses 40 ans de carrière, interprétera une version spéciale d’« Antisocial ».

VÉRONIQUE SANSON nous présentera son 15ème album, ainsi qu’un medley de ses plus grands succès. Louis Chedid et Nach ont répondu présents à son invitation pour interpréter une version inédite de « Toi et moi ».

SAULE, l’auteur et interprète du célèbre « Dusty Men », revient après 4 ans d’absence pour nous présenter son nouvel album. Avec le groupe Radio Elvis, il revisitera l’incontournable « Osez Joséphine » d’Alain Bashung.

MAT BASTARD, l’ex-chanteur de Skip The Use, enflammera le plateau avec son nouveau single « More than friends », puis nous offrira une reprise inattendue de « J’t’emmène au vent » de Louise Attaque, en duo avec Mai Lan.

Réalisé par Gérard Pullicino.

Son Patrice Cramer Mixé par Jérôme Blondel.

A la lumière Jean-Philippe Bourdon.

Produit par Air Productions.

Crédit photo © David Nivière - France 2.