Tensions sur le Cap Corse, avec Richard Bohringer le 8 avril sur France 3.

Téléfilm inédit samedi 8 avril à 20h55 sur France 3 : Tensions sur le Cap Corse.

Avec Amira Casar (IGabrielle Monti), Richard Bohringer (Xavier Monti), Philippe Corti (Jo Cardi), Jean-Emmanuel Pagni (Daniel Aubert), Florence Thomassin (Claire Siabelli), Alain Fromager (Jean-Marie Bolzi), Alysson Paradis (Livia Santucci)...

Un homme d'affaires à la réputation sulfureuse est retrouvé assassiné sur la jetée du port de Toga. Détail énigmatique et frappant : ses oreilles ont été tranchées. Pour le commandant Gabrielle Monti dont c'est la première affaire depuis son retour au pays, démarre une investigation sur la corde raide, entre passé et présent. Gabrielle doit faire ses preuves dans une enquête où la victime a été autrefois suspectée de chantage et de meurtre par son père, le juge d'instruction Xavier Monti. Un père avec lequel Gabrielle a toujours entretenu des relations conflictuelles depuis la mort de son frère, survenue trente ans plus tôt.

Réalisé par Stéphanie Murat.

Ecrit par Elena Piacentini avec la collaboration de Catherine Touzet.