The Magicians saison 2 en exclusivité sur Syfy dès le 11 avril.

Chaque mardi à 20h55 dès le 11 avril sur la chaîne Syfy : THE MAGICIANS saison 2.

Dans cette nouvelle saison plus sombre et plus violente, les étudiants de l’université de Brakebills ont découvert que le monde imaginaire de Fillory existe réellement mais court un grave danger. La magie s’éteint peu à peu et risque de disparaître à tout jamais.

Sous la menace de la « Bête », créature maléfique que personne n’arrive à combattre et incarnée par Charles Mesure, le monde magique se noircit de jour en jour. Quentin (Jason Ralph) et ses amis doivent non seulement développer et maîtriser leurs pouvoirs mais également s’allier à un ennemi mortel pour tenter de sauver leur royaume.

Cette seconde saison, rythmée par de nouveaux enjeux, s’avère à la fois plus mature et plus surprenante. Les étudiants de Brakebills ont laissé place à de vrais adultes. Amenés à prendre de nouvelles responsabilités, ils doivent toutefois veiller à rester soudés et prendre suffisamment de recul pour mener à bien la mission qu’ils se sont fixée.

Le personnage principal Quentin Coldwater (Jason Ralph) a réalisé tous ses rêves : il a découvert la magie et des amis qui lui ressemblent. Son principal enjeu désormais est de prendre confiance en lui, d’abandonner le garçon timide qu’il était, afin de mieux contrôler ses pouvoirs et sauver l’existence de la magie.