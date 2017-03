Top chef ce 15 mars : come-back, barbecue et élimination.

Episode 8 de la saison 8 de TOP CHEF ce mercredi 15 mars à 21 heures sur M6. Présenté par Stéphane Rotenberg. Avec Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Jean-François Piège.

La première épreuve réserve aux 6 candidats encore en lice une surprise qui va bousculer l’ordre établi. Aujourd’hui, ils vont cuisiner en binôme avec un candidat déjà éliminé ! L’un d’eux aura la chance de réintégrer le concours, une opportunité unique que personne n’a l’intention de laisser passer… Le thème de cette épreuve : « Faites-nous fondre avec un plat salé ». Les candidats devront faire preuve de créativité et de technique afin que leur plat fonde au moment de la dégustation. Le binôme qui aura la meilleure note remportera l’épreuve et permettra au « candidat éliminé » de revenir dans le concours.

Puis les candidats vont s’attaquer à un mode de cuisson répandu dans près de 3/4 des foyers en France : le barbecue ! Au milieu des champs, dans une ferme agricole, les candidats vont devoir créer une assiette gastronomique qui bluffera le jury, le tout avec un barbecue pour seul et unique outil de travail. Et à la fin de l’épreuve, tout va être bousculé au sein des brigades ! Les cartes vont être redistribuées. Les Chefs n’épauleront désormais plus que deux candidats chacun. Si un chef à toujours trois candidats dans sa brigade, il devra en choisir seulement deux, les deux meilleurs, ceux qu’il estime pouvoir emmener jusqu’en finale…

Pas d’épreuve de dernière chance ce soir ! Au terme de cette épreuve spéciale, un candidat sera directement éliminé, à l’aveugle par les Chefs…

Crédit photo © Marie Etchegoyen - M6.