Top Chef ce mercredi : mentors, mozzarella et élimination.

Episode 10 de Top Chef ce mercredi 29 mars à 21 heures et des poussières sur M6.

Présenté par Stéphane Rotenberg. Avec Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Jean-François Piège.

Les cinq candidats encore en lice vont chacun avoir la visite surprise de leur mentor : des chefs qui ont marqué leur parcours et leur ont donné goût à la cuisine. Pour faire honneur à leur mentor, les candidats doivent chacun créer un plat gastronomique avec une viande ou un poisson en croûte comestible. Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran seront aux côtés de leurs candidats pour les épauler. Les 5 mentors dégusteront les assiettes à l’aveugle, et désigneront le gagnant qui aura gagné sa place pour les quarts de finale.

Les 4 candidats restants ont rendez-vous en plein cœur des marais de Brière, en Loire Atlantique, chez le chef étoilé Eric Guérin ! Ici, pas de recettes mais des croquis ! Beaucoup de croquis ! Eric Guérin est un véritable artiste culinaire. Les candidats vont devoir recréer un plat à partir de l’un de ses croquis. Seuls les 3 plus ressemblants seront dégustés, mais un seul d’entre eux se qualifiera pour les quarts de finale, les trois autres iront en dernière chance.

Une dernière chance opposera les 3 candidats qui ne sont pas qualifiés. Cette semaine, le défi sera de sublimer la mozzarella dans un plat gastronomique sans utiliser de tomate ! A l’issue de cette épreuve jugée à l’aveugle, un des chefs de brigade éliminera sans le savoir l’un des siens.