Toque Show débarque le 17 avril à 11h45 sur M6.

Animé par Norbert Tarayre, Toque Show, le premier "talk-show culinaire qui vous simplifie la vie" sera diffusé à partir du lundi 17 avril, du lundi au vendredi à 11h45 sur M6.

Norbert : “La vocation de cette émission est de donner du bonheur aux gens, les détendre, leur faire plaisir en décompléxifiant la cuisine tout en s’amusant. Avec une super brigade de chefs aussi sympathiques que talentueux, on veut leur donner tous les moyens nécessaires pour décoder la cuisine et la mettre à leur portée. On veut vous montrer qu’il est possible de réaliser des grands plats comme des grands chefs sans pour autant avoir des grands moyens et les tours de mains des experts en cuisine. Personnellement, je suis très heureux de faire cette émission aux côtés de chefs qui partagent les mêmes valeurs de plaisir, de partage et d’humilité. Ils vont mettre tout leur savoir-faire au service du public et des téléspectateurs dans une ambiance conviviale en apportant leur patte, parfois étonnante mais toujours pertinente, à chaque défi. C’est un vrai bonheur d’animer ce talk à leurs côtés !"

La cuisine c’est bien mais la cuisine en s’amusant, c’est encore mieux ! Alors, pour vous, Norbert Tarayre a réuni une brigade de 4 chefs aussi talentueux que passionnés - Nathalie Nguyen, Georgiana Viou, Jacky Ribault et Frédéric Charlet - prêts à décoder la cuisine au travers de défis culinaires en tout genre pour vous simplifier la vie !

L’émission s’articule autour de 2 défis, envoyés par le public et sélectionnés en amont par Norbert, et un jeu, auquel le public paticipe, permettant de découvrir des produits rares et étonnants. Une fois le défi sélectionné, Norbert le confie au chef de son choix afin que ce dernier le prépare soigneusement avant l’émission. Sur le plateau, le chef présente le plat réalisé et explique sa recette, donne des astuces et des conseils pour vous montrer que cuisiner, c’est simple ! Chaque défi se fait en présence de la personne l’ayant lancé afin qu’elle goûte et qu’elle livre son verdict.

Par ailleurs, grâce à des objets pratiques et parfois totalement insolites, tous les chefs en plateau - 3 sur 4 lors de chaque émission - présenteront leus propres astuces culinaires et les tendances du moment en rapport avec le thème du défi. Norbert Tarayre, quant à lui, se chargera d’orchestrer le tout avec sa bonne humeur et son humour légendaire.

Preuve que toutes les recettes imaginées par la brigade sont à la portée de tous, les recettes présentées par les chefs sont mises en image via des “tasty”, un tutoriel très pédagogique, à retrouver aussi sur le site cuisine AZ, www.cuisineaz.com, afin que les téléspectateurs puissent reproduire les plats des chefs étape par étape.

À l’issue de ces deux défis, en dernière partie d’émission, un jeu avec le public visant à présenter un produit étonnant ou innovant et de manière général, surprenant est organisé.