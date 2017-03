Tous au Moulin Rouge pour le Sidaction samedi 25 mars sur France 2.

Trente ans de progrès, les avancées sont nombreuses mais la lutte contre le sida n’est pas terminée. En France, 153 000 personnes vivent avec le VIH et 25 000 d’entre elles ne savent qu’elles sont séropositives. Chaque année, il y a en moyenne 6000 nouvelles découvertes de séropositivité en France. Des chiffres qui ne faiblissent pas.

Afin de lever des fonds en faveur de la recherche, l’aide aux malades et la prévention, Sidaction et ses 26 partenaires médias se mobilisent les 24, 25 et 26 mars prochains pour continuer à informer, sensibiliser et mobiliser le grand public à la lutte contre le VIH.

Cette année pour le Sidaction, le lieu le plus mythique de Paris se mobilise pour un bal inoubliable : le Moulin Rouge ouvre ses portes pour plus de 2 heures de fête. Diffusion samedi 25 mars à 21 heures sur France 2.

Sur la scène du Moulin Rouge, plus de 200 artistes et danseurs reprendront les plus belles chansons des bals d’hier et d’aujourd’hui.

Line Renaud, Vice-présidente de Sidaction, sera entourée de nombreuses personnalités : Chimène Badi, Liane Foly, Chantal Ladesou, Muriel Robin, Shy'm, Slimane, Christophe Willem, des troupes de comédies musicales dont Saturday Night Fever et bien d'autres...

Comment faire un don :

Par téléphone : en appelant le 110 (numéro d'appel gratuit)

Par Internet : www.sidaction.org

Par courrier : Sidaction 228, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

Par SMS : chaque don compte. Pour faire un petit don de 5 euro, envoyer le mot DON par SMS au 92110