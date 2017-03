Trois braqueurs racontent leur parcours dans la nouvelle série documentaire d'ARTE Radio.

Trois grands braqueurs racontent leurs parcours ​dans une série documentaire inédite en 11 épisodes de 15 minutes. En écoute et en podcast sur Arteradio.com depuis hier.

Réalisé par Pascale Pascariello :

"Originaire de Marseille, j’ai pu constater la publicité complaisante dont jouit le grand banditisme. « Nous, on a un code de l’honneur », m’expliquait un ancien du milieu. Argument discutable… Pour cette série, j’ai souhaité explorer l’envers du décor, bousculer cet enthousiasme fantasmé, en allant questionner des auteurs de braquages, branche « noble » et admirée de la grande criminalité. Concernant le choix des braqueurs, je me suis fixée deux impératifs : interviewer des personnes qui n’ont pas tué et dont les actes sont récents. Mon approche a été claire : « Je ne veux ni vous juger ni vous encenser, juste comprendre votre parcours, l’organisation de vos braquages, la prison, la fin de cette activité… ». Après plusieurs prises de contacts, trois ont accepté de participer à cette série. Parmi les raisons qui les poussaient : rectifier l’image du braqueur, bien trop idéalisée selon eux. Cette série est donc le récit, sans artifice, des vies de trois braqueurs : leur enfance, le parcours qui les a conduits à basculer, l’organisation précise de leur activité et de leur mode opératoire, les années de cavales pour certains, l’incarcération et leur sortie de ce milieu. Parmi ces trois portraits, l’un d’entre eux a préféré garder l’anonymat afin de préserver sa famille. Il s’agit de Miki qui témoigne pour la première fois."

En ligne depuis le 15 mars : "FRANÇOIS - FOURGONS BLINDÉS".

ÉPISODE 1 : François Troukens grandit en Belgique avec un père ingénieur agronome et une mère professeure, dont il déteste le mode de vie « écolo-hippie »… À 23 ans, il bascule et organise sa première attaque en se faisant enfermer dans la chambre forte…

ÉPISODE 2 : De 1993 à 2003, François fait partie d’un groupe qui officie en Belgique et dans le nord de la France. Ces équipes dites « à tiroirs » comptent en moyenne quatre personnes : François occupe le poste de chauffeur ou de plastiqueur….

ÉPISODE 3 : François Troukens vit 7 ans en cavale avant d’être arrêté en 2004 à Paris. Passionné par le cinéma, il reprend des études de Lettres Modernes. À sa libération, il écrit des scénarios et réalise des courts métrages. Il crée l’association Chrysalibre pour rendre accessibles l’instruction et la culture en prison.

En ligne le 22 mars : "MIKI - BIJOUTERIES".