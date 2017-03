Un film documentaire inédit de François Aymé et Yves Jeuland, à retrouver prochainement en première partie de soirée sur France 3 : Un Français nommé Gabin.

Enfant, Jean Alexis Gabin Moncorgé avait deux rêves : devenir fermier et conduire des locomotives. Mais Gabin sera acteur et, par la grâce du cinéma, ouvrier, routier, patron, flic, truand, président, déserteur, conducteur de locomotives... Et Gabin sera paysan. Sa vie va se confondre avec l’histoire de France et du cinéma. Du Front populaire aux Trente Glorieuses, Jean Gabin incarnera le pays, la France des villes et des champs de bataille, la France des fermes et des usines, la France des cafés et des épiceries, des ports et des faubourgs. Les Français se reconnaîtront en Gabin. L’acteur le plus emblématique de son siècle.

Un Français nommé Gabin est le premier film tout en archives consacré à Jean Gabin : archives historiques, familiales et cinématographiques. Photos, revues, affiches, chansons, actualités cinématographiques… Et près de deux-cents extraits de longs métrages issus de plus de la moitié de ses quatre-vingt-quinze films. Et, bien sûr, la parole si vivante de Jean Gabin : sa voix, ses mots, ses expressions, ses sourires, ses emportements…

C’est avec gourmandise que nous avons monté plusieurs séquences, annoncent les auteurs : Gabin chanteur, Gabin danseur, Gabin séducteur, Gabin bagarreur… Les baisers les plus mythiques de sa filmographie comme les nombreuses gifles qu’il a pu administrer à ses partenaires… Un Gabin de toutes les couleurs, filmé le plus souvent dans un très beau noir et blanc.