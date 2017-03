Un nouvel épisode de la série Cassandre en tournage.

"Le Pacte", sixième épisode de la série française Cassandre, est en tournage du 20 mars au 21 avril à Lyon et dans sa région. Fiction destinée à France 3.

Avec : Gwendoline Hamon, Alexandre Varga, Dominique Pinon, Jessy Ugolin, Emilie Gavois Kahn, Jules Houplain, Béatrice Agenin, Sophie de la Rochefoucauld, Bernard Yerlès, Noémie Kocher...

Un cadavre est repêché dans un canal de la Venise Savoyarde. Il s’agit de Maitre Thomas Valin, avocat attitré d’un laboratoire de biogénétique. Laboratoire qui a le vent en poupe grâce à sa chercheuse « star » Laura Genefort, fraichement auréolée pour le lancement d’un protocole expérimental contre une maladie orpheline : la maladie de Harding. Mais pourquoi refuse t on l’accès à ce protocole à Pauline, la fille de Maxime Vernoux ? Et pourquoi Laura s’est-elle focalisée dans le traitement de cette maladie, pourtant peu rémunératrice ? Quels sont ses liens avec son avocat Maitre Thomas Valin ? Et par extension Maxime Vernoux ? Affaire surmédiatisée, incursion au cœur d’une technopole phare de Savoie… Cassandre et son équipe n’ont pas le droit au moindre faux pas…

Un téléfilm de Sylvie Ayme.

Auteurs Bruno Lecigne, Mathieu Masmondet et Yann Le Gal.