Un samedi au plus haut pour France 5 avec 3.9% de part d'audience hier.

A noter ces très bons chiffres :

A 17h45, record en audience et en PdA - sur une diffusion le samedi pour le magazine - pour C dans l’air présenté en direct par Bruce Toussaint : en moyenne 1 279 000 téléspectateurs pour 10.9 % de PdA.

A 19H00, record en audience et en PdA sur 2017 pour le magazine C l'Hebdo, présenté par Anne Elisabeth Lemoine et sa bande, avec en moyenne 883.000 téléspectateurs pour 5.6 % de PdA.

A 20h50, record en audience et en PdA sur 2017, pour le magazine Echappées Belles présenté par Sophie Jovillard, avec en moyenne 1 068 000 téléspectateurs pour 4.9 % de PdA.