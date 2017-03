Une plongée au cœur des Églises évangéliques de France, ce mercredi soir.

Ce mercredi 29 mars en première partie de soirée sur France Ô, plongez au cœur des Églises évangéliques de France, lors d'un documentaire inédit réalisé par Cyril Vauzelle.

Évangélisation de rue, one-man-show ou musique branchée, chacun a sa technique pour évangéliser. Derrière une vitrine ultramoderne et attirante, certains pasteurs n’hésitent pas à promettre la prospérité ou la guérison pour attirer de nouveaux fidèles.

La foi évangélique, religion star aux États-Unis, est une branche du protestantisme. Aujourd’hui, dans le monde, un chrétien sur quatre est évangélique, ce qui représente 619 millions de fidèles. En France, plus de 600 000 personnes se revendiquent évangéliques. Leur nombre a été multiplié par dix en 65 ans. Une église serait créée tous les dix jours dans le pays ! Les protestants évangéliques ultramarins représentent environ 100 000 pratiquants réguliers au sein de plus de 250 églises locales. Et cette pratique ne cesse de faire des émules, les Églises chrétiennes évangéliques étant les plus actives en matière de « recrutement ».

Alors, comment expliquer ce succès ? Et comment font-ils pour propager leur foi et séduire leurs adeptes ? Pour convertir le maximum de personnes, les évangéliques n’hésitent pas à déployer les grands moyens, avec des méthodes bien rodées, que l'on pourrait assimiler à du prosélytisme, voire du marketing.

