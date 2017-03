Une saison 3 pour Shades of Blue avec Jennifer Lopez.

Série inédite en France, diffusée outre-Atlantique sur NBC, Shades of Blue a débarqué lundi dernier sur France 2. Trois épisodes à la suite, programmés sans succès : moyenne de 2.43 millions de téléspectateurs (2.7 millions pour la moyenne épisode 1 + épisode 2).

Hier, NBC a annoncé une saison 3 pour cette fiction, alors que la précédente a démarré aux États-Unis le 5 mars.

Avec Jennifer Lopez, Drea de Matteo, Ray Liotta, Warren Kole...

Détective et mère célibataire, Harlee Santos travaille au sein d'un groupe soudé de policiers véreux mené par l'énigmatique lieutenant Matt Wozniak. Harlee est prête à tout pour offrir une belle vie à sa fille, même à accepter des pots de vins. Mais quand elle est arrêtée en flagrant délit par le FBI, la vie du lieutenant Santos change radicalement. Pour éviter de finir en prison et de perdre sa fille, Harlee se retrouve forcée de fournir des renseignements sur ses "frères". Elle s'engage alors dans un rapport périlleux avec l'agent Stahl du FBI qui développe une obsession malsaine envers elle. Très vite, Wozniak commence une chasse à l'homme afin de découvrir quel membre de son équipe est capable d'une telle trahison et très vite ses soupçons se tournent vers Harlee... La détective va devoir trouver la frontière entre amour, loyauté, honneur et trahison.