Une saison au zoo, sur France 4 : dès le 4 avril, la saison 7.

Une saison au zoo, sur France 4 : dès le 4 avril à 20h55, la saison 7. Puis dès le lendemain du lundi au vendredi à 19h25.

Après le succès des six premières saisons, France 4 vous propose de retrouver Cyril, Anthony, Geoffrey, Thibault et Sabrina côté coulisses et côté public, pour de nouvelles aventures riches et mouvementées.

Cette nouvelle édition s’annonce pleine de belles surprises, est-il communiqué : un zoo qui s’agrandit, des animations inédites, de nouveaux animaux et l’arrivée de stagiaires tout frais !

Que s’est-il passé durant ces six derniers mois ? Comment nos animaux préférés se préparent-ils à aborder cette nouvelle saison sous les projecteurs ? Les hippopotames nains se supportent-ils ? Comment vont les bébés de Yang et Shangha ? Dans quelques semaines, de nouveaux colocataires feront leur apparition : des rhinocéros, des oiseaux et des antilopes rejoindront le parc.

Après un an au bout du monde, Charlotte est de retour ! Quant à l’équipe des soigneurs, elle évolue : Thibault, du secteur aquatique, va désormais s’occuper du secteur des fauves. Nous le suivrons dans ce nouveau défi. Puis Sabrina, du secteur des éléphants, va devenir responsable du secteur des rhinocéros ! Vous vous souvenez également de Tanguy, l’ancien stagiaire de la saison 6 ? Il est désormais embauché au secteur des oiseaux.