Une semaine spéciale coiffeuses pour Les reines du shopping sur M6.

Du lundi 3 au vendredi 7 avril à 17h25 sur M6, semaine spéciale pour Les reines du shopping...

Cinq coiffeuses aux goûts stylistiques différents les unes des autres sont réunies au showroom :

- Vittoria, 23 ans, est venue de Belgique pour tenter sa chance dans la compétition. La benjamine de la semaine voudra absolument mettre en valeur son fessier pendant ses essayages mais changera beaucoup d'avis. Parviendra-t-elle à finir son shopping à temps ?

- Nathalie, 50 ans, ne s'attendait pas à disposer d'un budget de 500 euros. Habituée à acheter de vêtements à petits prix, notre quinqua à l'accent chantant du sud de la France hésitera à acquérir des pièces de standing pour composer son look sur le thème imposé au grand dam de notre experte et du showroom…

- Olivia, 26 ans, très sûre d'elle, se voit gagnante de la compétition. Trop dépensière, il lui faudra se résigner à faire des impasses lors de son shopping. Ses rivales la jugeront-elles quand même dans le thème ?

- Nelly, 36 ans, se montrera très inquiète à l'annonce du thème puisqu'elle n'a jamais porté de soie. Elle reviendra finalement au showroom ravie de ses essayages et métamorphosée, ses concurrentes seront-elles aussi enjouées que Nelly lors de son défilé ?

- Akima, 40 ans, est persuadée de faire des rêves prémonitoires mais aucun ne se concrétisera lors de son shopping et, hélas pour elle, ses essayages ne se dérouleront pas du tout comme dans ses rêves…

Vittoria, Nathalie, Olivia, Nelly et Akima devront trouver le look idéal pour être « Irrésistible avec de la soie » avec un budget de 500 euros… et pas un centime de plus !