Une soirée spéciale Barbra Streisand le dimanche 16 avril sur ARTE.

Le dimanche 16 avril, ARTE consacre une soirée spéciale à la chanteuse et comédienne Barbra Streisand, avec le film “Nos plus belles années” et un portrait inédit.

20h55 Nos plus belles années (The way we were)

Film de Sydney Pollack (États-Unis, 1973, 1h54mn, VF/VOSTF)

Avec : Barbra Streisand (Katie), Robert Redford (Hubbell), Lois Chiles (Carol Ann), Bradford Dillman (J. J.), Patrick O’Neal (George Bissinger), Viveca Lindfors (Paula Reisner)

Meilleures chanson originale et musique, Oscars 1974.

De milieux et tempéraments contraires, Hubbell et Katie s’aiment mais ne s’entendent pas.

"Un somptueux mélodrame de Sydney Pollack qui repose sur un casting en or : la rencontre entre le beau gosse wasp, Robert Redford, remarquable de sensibilité et la passionaria juive au cœur de midinette, rôle à la mesure de l’explosive Barbra Streisand, qui offre au film une bande-son aux somptueux trémolos "(ARTE).

22h50 Barbra Streisand, naissance d’une diva.

Documentaire français inédit de Nicolas Maupied.

Avec une incroyable pugnacité, Barbra Streisand a surmonté tous les préjugés et connu une réussite internationale sans jamais se renier. Récit d’une irrésistible ascension. ​En restant elle-même, en assumant tout, son nez, sa judéité et sa véhémence dans un show-biz à dominante blonde et anglo-saxonne, en s’emparant du pouvoir sans complexe dans une industrie masculine, Barbra Streisand, incarnation sexy et pragmatique du girl power, a ouvert la voie aux mégastars féminines actuelles.

Retraçant les deux premières décennies de sa carrière, des joyeux débuts de Funny girl à Yentl, film dédié à son père où elle assume toutes les casquettes (actrice, réalisatrice, scénariste, productrice), ce documentaire comporte de nombreuses archives inédites et des témoignages de ceux qui ont assisté à ses premiers pas et à son incroyable appétit. On y découvre une Barbra Streisand clownesque, vive, pleine d’éclat, captant immédiatement l’attention.