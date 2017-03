Venezuela, l'expédition extrême : une aventure à découvrir le 15 avril prochain.

Présenté par l'aventurier naturaliste britannique Steve Backshall, multi-récompensé aux BAFTA Awards, le programme "Venezuela, l'expédition extrême" est une production BBC Two. Deux parties de 55 minutes.

Diffusion le samedi 15 avril à 20h55 sur France 4.

Steve Backshall plonge avec son équipe au cœur de la forêt vénézuelienne pour une aventure hors du commun : l’escalade d'un tepuy, haut plateau rocheux aux pentes particulièrement escarpées. Cette ascension spectaculaire et jalonnée de dangers leur permet de surplomber les plus hautes chutes d'eau du monde ! Il s'agit ensuite de réussir à redescendre... Expert de la flore et de la faune sauvages, Steve Backshall livre ici une aventure incroyable, ponctuée d'anecdotes et de paysages à couper le souffle.

Il est accompagné de : Ivan Calderon, escaladeur vénézuélien professionnel, dont la connaissance du terrain va être décisive ; John Arran, escaladeur professionnel britannique ; Aldo Kane, spécialiste santé et sûreté, britannique et ancien membre du commando de la Marine royale ; Keith Partridge, cameraman de l'extrême, britannique, récompensé aux Emmy Awards.

Épisode 1 : « L'inaccessible sommet ». Dans la jungle vénézuélienne, Steve et ses compagnons d'aventure commencent l'ascension d'un tepuy, un haut plateau rocheux particulièrement escarpé. Dès les premières heures, ces alpinistes pourtant aguerris réalisent la difficulté de la tâche. La montée leur semble rapidement peu réalisable. Les obstacles sont nombreux, et l'expédition s'avère beaucoup plus risquée que prévu, les obligeant à prendre des décisions radicales.